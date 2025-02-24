Bir Kurye Olumsuz Hava Koşullarında Sipariş Vermenin Yanlış Olduğunu Düşünenlere Verdi Veriştirdi

Son günlerde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte vatandaşlardan kuryelerin işinin zorluğuna dair paylaşımlar yapanlar oluyor. Vatandaşlara ek olarak kimi kuryelerin de olumsuz hava koşullarında sipariş götürürken sitemkar paylaşımlar yaptığını da görüyoruz. Şimdiyse bir kurye bu konuya dair yorumunu dile getirdi.
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Kurye paylaşımda asıl olumsuz havalarda sipariş verilmesinin normal olduğunu dile getirdi ve kazanç sağlayabilmeleri için de siparişlerin önemli olduğunu söyledi.
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“Hangi havada sipariş verilirmiş? O yüzden kuryeyiz ya zaten” sözlerini de ekledi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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