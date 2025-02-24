Bir Kurye Olumsuz Hava Koşullarında Sipariş Vermenin Yanlış Olduğunu Düşünenlere Verdi Veriştirdi

Son günlerde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte vatandaşlardan kuryelerin işinin zorluğuna dair paylaşımlar yapanlar oluyor. Vatandaşlara ek olarak kimi kuryelerin de olumsuz hava koşullarında sipariş götürürken sitemkar paylaşımlar yaptığını da görüyoruz. Şimdiyse bir kurye bu konuya dair yorumunu dile getirdi.