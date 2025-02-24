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Kardan Gelin ve Damat Yapan İstanbullular Düğündeymişçesine Halaylar Çekti

Kardan Gelin ve Damat Yapan İstanbullular Düğündeymişçesine Halaylar Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.02.2025 - 11:46

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Ülkemizin dört bir yanında etkili olan kar yağışları beraberinde renkli görüntüleri de getirdi. Vatandaşlar kar topu oynamanın tadını çıkarırken kimileri de yaratıcılığını konuşturuyor. İstanbul’dan paylaşılan bir video da ne yalan söyleyelim “Başka ülkede yaşayamam” dedirtti. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: Ekol TV

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Vatandaşlar kardan gelin ve damat yaparak bir düğün atmosferi oluşturdu.

Vatandaşlar kardan gelin ve damat yaparak bir düğün atmosferi oluşturdu.

Kardan gelin ve damada para takıp üstüne bir de halay çektiler.

Kardan gelin ve damada para takıp üstüne bir de halay çektiler.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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