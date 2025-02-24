Kardan Gelin ve Damat Yapan İstanbullular Düğündeymişçesine Halaylar Çekti

Ülkemizin dört bir yanında etkili olan kar yağışları beraberinde renkli görüntüleri de getirdi. Vatandaşlar kar topu oynamanın tadını çıkarırken kimileri de yaratıcılığını konuşturuyor. İstanbul’dan paylaşılan bir video da ne yalan söyleyelim “Başka ülkede yaşayamam” dedirtti. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: Ekol TV