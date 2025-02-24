Annesi Kabullenmeyince Esnafın Yeni Dostu Oldu: Hikmet Adlı Kuzu Artık Sıcak Bir Evde Büyüyecek

Giresun’da kalpleri eriten bir olay yaşandı. Pazarcı esnafı Doğan Öz, annesinin kabullenmediği bir kuzu olduğunu duyunca harekete geçmiş ve sahiplenmeye karar vermişti. Hikmet adını verdiği kuzusu onunla yiyip içiyor, gittiği her yere eşlik ediyordu. Yeni bir dostluğun başlangıcı olan bu hikaye tebessümlere vesile oldu.

Kaynak: AA