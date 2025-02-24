Annesi Kabullenmeyince Esnafın Yeni Dostu Oldu: Hikmet Adlı Kuzu Artık Sıcak Bir Evde Büyüyecek

Giresun’da kalpleri eriten bir olay yaşandı. Pazarcı esnafı Doğan Öz, annesinin kabullenmediği bir kuzu olduğunu duyunca harekete geçmiş ve sahiplenmeye karar vermişti. Hikmet adını verdiği kuzusu onunla yiyip içiyor, gittiği her yere eşlik ediyordu. Yeni bir dostluğun başlangıcı olan bu hikaye tebessümlere vesile oldu.
Kaynak: AA
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Doğan Öz, arkadaşının koyununun doğum yaptığını ve ikiz yavrulardan birini kabul etmediğini öğrenince gidip kuzuyu alarak evine getirdi.
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Hikmet için, “Canımın bir yarısı, aynen evlat gibi” diyen Doğan Öz, kuzusunu sahiplendikten sonra yaşadıklarını da “güzel bir duygu” sözleriyle ifade etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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