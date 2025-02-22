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Red Bull’un Yağlı Direk Yarışmasından Yaz Günlerini Özleten Paylaşım!

Red Bull’un Yağlı Direk Yarışmasından Yaz Günlerini Özleten Paylaşım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.02.2025 - 17:04

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Geçtiğimiz yaz Red Bull’un düzenlediği yağlı direk yarışması İstanbul Beykoz Sahili’nde gerçekleşmişti. 12 metrelik yağlı direğin üstünde ilerlemeye çalışarak bayrağı almak isteyenlerin çabası anbean kaydedilmişti. Red Bull o anları yeniden paylaştı.

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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın sevilen etkinliklerinden biri biliyorsunuz ki yağlı direk yarışması.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın sevilen etkinliklerinden biri biliyorsunuz ki yağlı direk yarışması.

Red Bull kapsamında düzenlenen yarışma da oldukça keyifli anlara vesile olmuştu.

Red Bull kapsamında düzenlenen yarışma da oldukça keyifli anlara vesile olmuştu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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