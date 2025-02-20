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Yine Çenemiz Yoruldu: Bir Taraftar Manchester City Futbolcularının Araçlarını Paylaştı

Yine Çenemiz Yoruldu: Bir Taraftar Manchester City Futbolcularının Araçlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.02.2025 - 18:23

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Futbol dünyanın en çok izlenen spor branşı. Bu geniş izleyici kitlesi, futbolcuların astronomik rakamlar kazanmasını sağlıyor. Yıldız futbolcuların maaşları, çoğu zaman göz kamaştırıcı rakamlara ulaşıyor. Bu durum, futbolun sadece bir spor dalı olmaktan öte, büyük bir ekonomik güç olarak görülmesine sebep oluyor. Futbolcuların lüks yaşamları pek çok kişinin ağzını açık bırakıyor.

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Bir taraftar, Manchester City futbolcularının kullandıkları araçları paylaştı.

Bir taraftar, Manchester City futbolcularının kullandıkları araçları paylaştı.

Neredeyse tek maaşlarıyla aldıkları araçlar yine çenemizi bolca yordu.

Neredeyse tek maaşlarıyla aldıkları araçlar yine çenemizi bolca yordu.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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