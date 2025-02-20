Yine Çenemiz Yoruldu: Bir Taraftar Manchester City Futbolcularının Araçlarını Paylaştı

Futbol dünyanın en çok izlenen spor branşı. Bu geniş izleyici kitlesi, futbolcuların astronomik rakamlar kazanmasını sağlıyor. Yıldız futbolcuların maaşları, çoğu zaman göz kamaştırıcı rakamlara ulaşıyor. Bu durum, futbolun sadece bir spor dalı olmaktan öte, büyük bir ekonomik güç olarak görülmesine sebep oluyor. Futbolcuların lüks yaşamları pek çok kişinin ağzını açık bırakıyor.