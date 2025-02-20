Yine Çenemiz Yoruldu: Bir Taraftar Manchester City Futbolcularının Araçlarını Paylaştı

Futbol dünyanın en çok izlenen spor branşı. Bu geniş izleyici kitlesi, futbolcuların astronomik rakamlar kazanmasını sağlıyor. Yıldız futbolcuların maaşları, çoğu zaman göz kamaştırıcı rakamlara ulaşıyor. Bu durum, futbolun sadece bir spor dalı olmaktan öte, büyük bir ekonomik güç olarak görülmesine sebep oluyor. Futbolcuların lüks yaşamları pek çok kişinin ağzını açık bırakıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir taraftar, Manchester City futbolcularının kullandıkları araçları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neredeyse tek maaşlarıyla aldıkları araçlar yine çenemizi bolca yordu.
Buradan izleyebilirsiniz;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın