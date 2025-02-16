Tayland'da Manzaralı Spor Salonu ve Sonsuzluk Havuzlu Evin Kirasını Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DGGJfoAv0Da/
Ülkemizde son yıllarda, her sektörde yaşanan fiyat artışları kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumdan en büyük etkiyi alan sektörlerin başında emlak sektörü geliyor. Hem satış hem de kiralık konutlar üzerindeki bu artışlar, sektörün dinamiklerini ve işleyişini ciddi anlamda etkiledi. Artık ev almak bir hayale dönüştü. Bir ev kiralarken de ilk bakılan şey, kendi standartlarımıza uyması değil genel olara fiyatı oluyor.
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'haytamustiii' isimli içerik üreticisi, Tayland'da yaşayan bir Türk'ün evini ziyaret etti.
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Manzaralı bir spor salonu ve sonsuzluk havuzu da bulunan evin aylık kirasını duyanlar kulaklarına inanamadı.
İşte o ev;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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