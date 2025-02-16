Tayland'da Manzaralı Spor Salonu ve Sonsuzluk Havuzlu Evin Kirasını Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacaksınız

Ülkemizde son yıllarda, her sektörde yaşanan fiyat artışları kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumdan en büyük etkiyi alan sektörlerin başında emlak sektörü geliyor. Hem satış hem de kiralık konutlar üzerindeki bu artışlar, sektörün dinamiklerini ve işleyişini ciddi anlamda etkiledi. Artık ev almak bir hayale dönüştü. Bir ev kiralarken de ilk bakılan şey, kendi standartlarımıza uyması değil genel olara fiyatı oluyor.