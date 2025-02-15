Türkiye'de Olsa Kaç Olur? Bir Gezgin St. Petersburg’da Geceliği 300 TL’ye Kaldığı Evi Paylaştı

Ülkemizde son yıllarda her alanda büyük bir fiyat artışı var bildiğiniz üzere. Bundan en çok etkilenen de emlak sektörü oldu. Ev satın almak ya da istediği standartlarda bir ev kiralamak artık pek çok kişi için uzak bir hayal. Aynı zamanda yaşanmayacak durumda olan pek çok alan da artık akılalmaz fiyatlara satılıyor ya da kiraya veriliyor. Günlük kiralanan evler de bu artıştan nasibini alıyor elbette.