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Türkiye'de Olsa Kaç Olur? Bir Gezgin St. Petersburg’da Geceliği 300 TL’ye Kaldığı Evi Paylaştı

Türkiye'de Olsa Kaç Olur? Bir Gezgin St. Petersburg’da Geceliği 300 TL’ye Kaldığı Evi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.02.2025 - 17:30

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Ülkemizde son yıllarda her alanda büyük bir fiyat artışı var bildiğiniz üzere. Bundan en çok etkilenen de emlak sektörü oldu. Ev satın almak ya da istediği standartlarda bir ev kiralamak artık pek çok kişi için uzak bir hayal. Aynı zamanda yaşanmayacak durumda olan pek çok alan da artık akılalmaz fiyatlara satılıyor ya da kiraya veriliyor. Günlük kiralanan evler de bu artıştan nasibini alıyor elbette.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGBVkT...
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İlker Yaşar isimli gezgin, St. Petersburg'da kaldığı evin detaylarını gösterdi.

İlker Yaşar isimli gezgin, St. Petersburg'da kaldığı evin detaylarını gösterdi.

Geceliğine sadece 300 TL ödediğin söylediği evin büyüklüğü ve konumu beğeni topladı.

Geceliğine sadece 300 TL ödediğin söylediği evin büyüklüğü ve konumu beğeni topladı.

İşte o ev;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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