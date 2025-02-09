Siz Yapabilir miydiniz? Bir Kadın Amerikalı Arkadaşının Lüks İçinde Yaşamasını Sağlayan Mesleğini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFxtMZ...
Sağlık sektörü, toplumun en kritik alanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık, bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ve toplumun genel refah düzeyini belirleyen bir faktördür. Bu nedenle sağlık sektörü, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük bir öneme sahiptir. Her gün yeni tedavi yöntemleri ve ilaçlarla, çözümü olmayan hastalıklara çareler bulunuyor. Yeni tedavi yöntemlerinin keşfi için bir dizi süreç gerekiyor. Bu süreçlerde, çeşitli deneklerin katılımı büyük önem taşıyor.
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'aysubassar' isimli içerik üreticisi Amerika’da denek olarak çalışan bir gencin nasıl lüks içinde yaşadığı paylaştı.
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Yaptığı iş oldukça tehlikeli olsa da pek çok kişiye “Acaba ben yapabilir miyim?” diye düşündürdü.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Yıllar önce üniversitedeyken duymuştum, böyle bir meslek diyelim hadi, var. Neye şaşırdın ki bu kadar ufaklık? Dünyadan haberiniz yok ya 😀