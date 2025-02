Midesi Hassas Olanlar İzlemesin: Bir Turist Hindistan Sokaklarında 1 Dolar Karşılığında Kulağını Temizletti

Hindistan, dünya üzerindeki en ilginç destinasyonlardan biri olarak kabul edilir. Bu benzersiz ülke, zengin tarihi, çeşitli kültürleri, renkli festivalleri ve ilginç sokak lezzetleri ile dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri kendine çeker. Her bir köşesi, farklı bir hikaye anlatan ülkede her an sizi şaşırtacak bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Hindistan'ın son dönemdeki en ilginç uygulamalarından biri de sokakta yapılan kulak temizleme işlemi.