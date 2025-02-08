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Midesi Hassas Olanlar İzlemesin: Bir Turist Hindistan Sokaklarında 1 Dolar Karşılığında Kulağını Temizletti

Midesi Hassas Olanlar İzlemesin: Bir Turist Hindistan Sokaklarında 1 Dolar Karşılığında Kulağını Temizletti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.02.2025 - 20:11 Son Güncelleme: 08.02.2025 - 20:20

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Hindistan, dünya üzerindeki en ilginç destinasyonlardan biri olarak kabul edilir. Bu benzersiz ülke, zengin tarihi, çeşitli kültürleri, renkli festivalleri ve ilginç sokak lezzetleri ile dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri kendine çeker. Her bir köşesi, farklı bir hikaye anlatan ülkede her an sizi şaşırtacak bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Hindistan'ın son dönemdeki en ilginç uygulamalarından biri de sokakta yapılan kulak temizleme işlemi.

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Bir turist, Hindistan sokaklarında gezerken 1 dolar karşılığında kulaklarını temizletti.

Bir turist, Hindistan sokaklarında gezerken 1 dolar karşılığında kulaklarını temizletti.

O anlar izleyenleri hijyen konusunda endişelendirirken, ortaya çıkan görüntü mideleri altüst etti.

O anlar izleyenleri hijyen konusunda endişelendirirken, ortaya çıkan görüntü mideleri altüst etti.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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