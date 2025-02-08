Bir Sağlık Çalışanı Genetik Hastalıkla Doğan Bir Çocuğa Müdahale Ettikten Sonra Akraba Evliliğine İsyan Etti

Akraba evlilikleri, geçmişte aile bağlarını güçlendirmek ve mirası korumak için bir araç olarak görülüyordu. Fakat bu tür evliliklerin genetik hastalıkların riskini artırabileceği artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu nedenle, akraba evliliklerinin olası etkilerini anlamak ve bu konuda bilinçli kararlar vermek için genetik danışmanlık hizmetlerine başvurmak önemlidir. Fakat bu konu günümüzde hala gözardı edilebiliyor.