Bir Sağlık Çalışanı Genetik Hastalıkla Doğan Bir Çocuğa Müdahale Ettikten Sonra Akraba Evliliğine İsyan Etti

Kaynak: https://x.com/miraskaIan/status/18882...
Akraba evlilikleri, geçmişte aile bağlarını güçlendirmek ve mirası korumak için bir araç olarak görülüyordu. Fakat bu tür evliliklerin genetik hastalıkların riskini artırabileceği artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu nedenle, akraba evliliklerinin olası etkilerini anlamak ve bu konuda bilinçli kararlar vermek için genetik danışmanlık hizmetlerine başvurmak önemlidir. Fakat bu konu günümüzde hala gözardı edilebiliyor.
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Bir sağlık çalışanı, akraba evliliği sebebiyle genetik hastalıkla doğan bir çocuğa müdahale ettikten sonra duruma isyan etti.
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Çocuğun yaşadığı zorlukları anlatan kadın "Akraba evliliği yapanlara hakkımı helal etmiyorum" dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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