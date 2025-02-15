ABD'de 1 Hafta Uber Yapan Bir Türk Tüm Kazancını Gün Gün Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBZHE9...
Ülkemizdeki ekonomik durgunluk, gençlerimizin bakış açısını ve hedeflerini değiştirdi. Özellikle genç nesil, yaşamlarını daha iyi koşullarda sürdürebilmek adına dış ülkelerin sunduğu fırsatları gözden geçiriyor. Her biri, kendi yeteneklerini ve becerilerini en iyi şekilde kullanabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve ekonomik olarak daha rahat bir yaşam sürebilecekleri ülkelerdeki iş olanaklarını değerlendiriyor. Yurt dışında farklı iş imkanlarını değerlendirme fırsatı bulanlar ise, bu konuda yardıma ihtiyacı olanlara fikir vermeye çalışıyor.
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'normminderr' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, ABD'de 1 hafta Uber yaptıktan sonra elde ettiği kazancı paylaştı.
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Giderlerini de videoya not düşen gencin kazancı, pek çok kişiye fikir oldu.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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