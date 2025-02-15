ABD'de 1 Hafta Uber Yapan Bir Türk Tüm Kazancını Gün Gün Paylaştı

'5 kere depoyu fulledimm. Benim arabam 35$ alıyor, yani 175$ yakıt masrafımız oldu ve 6 gün için günlük 20$ yemek parası, yani 120$ yemek masrafımız oldu. Aynı zamanda 25$ köprü ücretimiz var. Böylelikle 320$ toplam masrafımız var arkadaşlar. Bir de yıllık gelir vergisi var tabi ama onu hesaplayamadım, hesaplayacak arkadaşlar olursa yorumlarda belirtsin.'