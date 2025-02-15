onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
ABD'de 1 Hafta Uber Yapan Bir Türk Tüm Kazancını Gün Gün Paylaştı

ABD'de 1 Hafta Uber Yapan Bir Türk Tüm Kazancını Gün Gün Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.02.2025 - 21:18

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizdeki ekonomik durgunluk, gençlerimizin bakış açısını ve hedeflerini değiştirdi. Özellikle genç nesil, yaşamlarını daha iyi koşullarda sürdürebilmek adına dış ülkelerin sunduğu fırsatları gözden geçiriyor. Her biri, kendi yeteneklerini ve becerilerini en iyi şekilde kullanabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve ekonomik olarak daha rahat bir yaşam sürebilecekleri ülkelerdeki iş olanaklarını değerlendiriyor. Yurt dışında farklı iş imkanlarını değerlendirme fırsatı bulanlar ise, bu konuda yardıma ihtiyacı olanlara fikir vermeye çalışıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBZHE9...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'normminderr' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, ABD'de 1 hafta Uber yaptıktan sonra elde ettiği kazancı paylaştı.

'normminderr' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, ABD'de 1 hafta Uber yaptıktan sonra elde ettiği kazancı paylaştı.

Giderlerini de videoya not düşen gencin kazancı, pek çok kişiye fikir oldu.

Giderlerini de videoya not düşen gencin kazancı, pek çok kişiye fikir oldu.

'5 kere depoyu fulledimm. Benim arabam 35$ alıyor, yani 175$ yakıt masrafımız oldu ve 6 gün için günlük 20$ yemek parası, yani 120$ yemek masrafımız oldu. Aynı zamanda 25$ köprü ücretimiz var. Böylelikle 320$ toplam masrafımız var arkadaşlar. Bir de yıllık gelir vergisi var tabi ama onu hesaplayamadım, hesaplayacak arkadaşlar olursa yorumlarda belirtsin.'

Buradan izleyebilirsiniz;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın