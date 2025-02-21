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Galatasaray-Fenerbahçe Maçında 55 Yıl Sonra Bir İlk Yaşayacağız

Galatasaray-Fenerbahçe Maçında 55 Yıl Sonra Bir İlk Yaşayacağız

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.02.2025 - 19:52

Pazartesi günü hepimiz yine derbiye kilitleneceğiz. Ama bu kez farklı bir duruma daha şahitlik ediyoruz. Derbilerde hakemin konuşulmadığı bir dönem olmadı ama bu kez farklı. Sloven hakem Slavko Vincic en az futbolcular kadar yakın planda olacak. Türk futbolunda ise son yabanı hakemin üzerinden 55 yıl geçmiş.

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TFF, Amerika'yı yeni keşfetmiş gibi görünse de yıllar önce denenmiş bir şeyi deneyerek derbiye çıkıyor.

TFF, Amerika'yı yeni keşfetmiş gibi görünse de yıllar önce denenmiş bir şeyi deneyerek derbiye çıkıyor.

Yabancı hakem tartışmaları arasında Slavko Vincic'te karar kılındı. Bu kararı alan ne ilk TFF olacak, muhtemeldir ki ne de son. Bundan yıllar yıllar önce de benzer tartışmalar benzer kararları aldırmıştı. Son gelen yabancı hakemin üzerindense 55 yıl geçmiş görünüyor.

Yabancı hakemlerin son yönettiği maç Türkiye'de bir Türkiye Kupası finali olmuş, hem de Anadolu Derbisi denecek bir maçta.

Yabancı hakemlerin son yönettiği maç Türkiye'de bir Türkiye Kupası finali olmuş, hem de Anadolu Derbisi denecek bir maçta.

1969-70 sezonun kupa finalinde Eskişehirspor ve Göztepe karşı karşıya geliyor. Statü gereği tek maç değil , iki maç oynanacak. İki takım da ev sahibi heyecanı yaşayacak. TFF'nin aldığı karar ise iki maçın da yabancı hakemlerle yönetilmesi yönünde oluyor.

13 Mayıs 1970'te Eskişehir'in ev sahipliği yaptığı maçta hakem Alman Alfred Ott...

13 Mayıs 1970'te Eskişehir'in ev sahipliği yaptığı maçta hakem Alman Alfred Ott...

İlk ayakta ev sahibi avantajını Eskişehirspor iyi bir şekilde kullanıyor. Enden Konca ve Ayhan Aşut'la Eskişehirspor iki gol buluyor. Maçın ilk golünü atan Göztepeli Nevzat Güzelırmak'ın golü ise misafir takımın tek golü oluyor ve maç 2-1 bitiyor.

Bu maçın bir de İzmir ayağı var. Düdük ise yine Alman bir isim olan Karl Rigg'te...

Bu maçın bir de İzmir ayağı var. Düdük ise yine Alman bir isim olan Karl Rigg'te...

Göztepe'nin evinde oynanan maçta Göztepe bariz bir üstünlük kuruyor. Fevzi Zemzem'in iki golü, Nielsen'in ona katkısıyla sarı kırmızılı ekip 3 gol buluyor. Misafir takım ise Mustafa Yuvalar'la karşılık veriyor. Maç 3-1 , toplamda da Göztepe 4-3 kazanarak kupanın sahibi oluyor.

Son yabancı hakemlerin son durağı İzmir olmuş oluyor.

Son yabancı hakemlerin son durağı İzmir olmuş oluyor.

İzmir'deki son düdükten sonra 55 yıl sonra bu kez Sloven bir isim Türkiye'de üst düzey bir maçta düdük çalacak. Alfred Ott ve Karl Riegg'ten sonra Slavko Vincic de tarihe şimdiden adını yazdıran isimlerden olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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