Galatasaray-Fenerbahçe Maçında 55 Yıl Sonra Bir İlk Yaşayacağız

Pazartesi günü hepimiz yine derbiye kilitleneceğiz. Ama bu kez farklı bir duruma daha şahitlik ediyoruz. Derbilerde hakemin konuşulmadığı bir dönem olmadı ama bu kez farklı. Sloven hakem Slavko Vincic en az futbolcular kadar yakın planda olacak. Türk futbolunda ise son yabanı hakemin üzerinden 55 yıl geçmiş.