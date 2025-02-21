Galatasaray-Fenerbahçe Maçında 55 Yıl Sonra Bir İlk Yaşayacağız
Galatasaray-Fenerbahçe Maçında 55 Yıl Sonra Bir İlk Yaşayacağız
Pazartesi günü hepimiz yine derbiye kilitleneceğiz. Ama bu kez farklı bir duruma daha şahitlik ediyoruz. Derbilerde hakemin konuşulmadığı bir dönem olmadı ama bu kez farklı. Sloven hakem Slavko Vincic en az futbolcular kadar yakın planda olacak. Türk futbolunda ise son yabanı hakemin üzerinden 55 yıl geçmiş.
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TFF, Amerika'yı yeni keşfetmiş gibi görünse de yıllar önce denenmiş bir şeyi deneyerek derbiye çıkıyor.
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Yabancı hakemlerin son yönettiği maç Türkiye'de bir Türkiye Kupası finali olmuş, hem de Anadolu Derbisi denecek bir maçta.
13 Mayıs 1970'te Eskişehir'in ev sahipliği yaptığı maçta hakem Alman Alfred Ott...
Bu maçın bir de İzmir ayağı var. Düdük ise yine Alman bir isim olan Karl Rigg'te...
Son yabancı hakemlerin son durağı İzmir olmuş oluyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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