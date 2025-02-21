Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakibi İskoç Ligi Takımı Glasgow Rangers Oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakibi İskoç Ligi Takımı Glasgow Rangers Oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda Glasgow Rangers ile eşleşti. İlk maç 6 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.
Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi halinde çeyrek finaldeki rakibi Roma - Athletic Bilbao eşleşmesinin galibi olacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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