Mesut Özil'in Deepfake Dediği Videoya Dair Hasan Arda Kaşıkçı'dan "PR Operasyonu" Yorumu Geldi

Mesut Özil'in Vav TV'de katıldığı yayında söyledikleri gündem olmuştu. İsmail Kartal'la ilgili söyledikleri de çok konuşuldu ancak bu konuşma bir anda kendini teknolojik tartışmalara döndürdü. Özil'e göre böyle bir video yoktu. Hatta deepfake ile Özil'in ses, mimik ve yüzü kullanılarak yapılmıştı. Kimi kullanıcılar buna itiraz etmiş, videonun gerçek olduğunu söylemişti. Hasan Arda Kaşıkçı da olaya dahil oldu.