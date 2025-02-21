Mesut Özil'in Deepfake Dediği Videoya Dair Hasan Arda Kaşıkçı'dan "PR Operasyonu" Yorumu Geldi
Mesut Özil'in Deepfake Dediği Videoya Dair Hasan Arda Kaşıkçı'dan "PR Operasyonu" Yorumu Geldi
Mesut Özil'in Vav TV'de katıldığı yayında söyledikleri gündem olmuştu. İsmail Kartal'la ilgili söyledikleri de çok konuşuldu ancak bu konuşma bir anda kendini teknolojik tartışmalara döndürdü. Özil'e göre böyle bir video yoktu. Hatta deepfake ile Özil'in ses, mimik ve yüzü kullanılarak yapılmıştı. Kimi kullanıcılar buna itiraz etmiş, videonun gerçek olduğunu söylemişti. Hasan Arda Kaşıkçı da olaya dahil oldu.
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İlk önce konuya Mesut Özil'in dedikleriyle başlayalım.
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Bu sözler İsmail Kartal ismini yeniden tartışmaya açmıştı. Özil cephesinden gelen yeni açıklama ise konuyu başka bir alana taşıdı.
Yayınca Hasan Arda Kaşıkçı da bu konuyla ilgili açıklama yaparken deepfake açıklamasını bir bakıma fake olduğunu dile getirdi.
Hasan Arda Kaçıkçı'nın açıklamaları sosyal medyada da ilgi çekti:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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