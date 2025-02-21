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Mesut Özil'in Deepfake Dediği Videoya Dair Hasan Arda Kaşıkçı'dan "PR Operasyonu" Yorumu Geldi

Mesut Özil'in Deepfake Dediği Videoya Dair Hasan Arda Kaşıkçı'dan "PR Operasyonu" Yorumu Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.02.2025 - 17:57

Mesut Özil'in Vav TV'de katıldığı yayında söyledikleri gündem olmuştu. İsmail Kartal'la ilgili söyledikleri de çok konuşuldu ancak bu konuşma bir anda kendini teknolojik tartışmalara döndürdü. Özil'e göre böyle bir video yoktu. Hatta deepfake ile Özil'in ses, mimik ve yüzü kullanılarak yapılmıştı. Kimi kullanıcılar buna itiraz etmiş, videonun gerçek olduğunu söylemişti. Hasan Arda Kaşıkçı da olaya dahil oldu.

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İlk önce konuya Mesut Özil'in dedikleriyle başlayalım.

İlk önce konuya Mesut Özil'in dedikleriyle başlayalım.

Özil'in Fenerbahçe dönemi için 'İsmail Kartal’la da görüşeceğiz. Orada çok büyük oyunlar döndü” dediği sözler paylaşıldı. Kamuoyunda o günlere dair tartışmaları yeniden başlatan söze Özil'den itiraz geldi.

Bu sözler İsmail Kartal ismini yeniden tartışmaya açmıştı. Özil cephesinden gelen yeni açıklama ise konuyu başka bir alana taşıdı.

Bu sözler İsmail Kartal ismini yeniden tartışmaya açmıştı. Özil cephesinden gelen yeni açıklama ise konuyu başka bir alana taşıdı.

Mesut Özil cephesinden gelen yanıtta böyle bir video olmadığı söyleniyordu. Video deepfake ile yapılmıştı. Özil'in videosundan alınan görüntülerle böyle bir algı oluşturulmuştu. Bahsedildiği gibi kanalın YouTube içeriğinde de böyle bir konuşma görülmüyordu.

Yayınca Hasan Arda Kaşıkçı da bu konuyla ilgili açıklama yaparken deepfake açıklamasını bir bakıma fake olduğunu dile getirdi.

Yayınca Hasan Arda Kaşıkçı da bu konuyla ilgili açıklama yaparken deepfake açıklamasını bir bakıma fake olduğunu dile getirdi.

Kaşıkçı açıklamasında 'İsmail Kartal'la görüşecekmiş, haksızlık yapmış. Yürüyecek hali yok ama haksızlık yapmış. Asıl ondan sonra bombayı dinleyin. Kanalı arıyor, o kısmı kırpar mısınız? Kanal kırpıyor. Dönüyor Fenerbahçeli fenomenlere, bunun PR ekibi bir tanesine de besleme çakıyor. Yapay zeka ile Mesut'a bu söyletilmiş, vidoeyu izledim böyle bir şey yok yazdırıyorlar. Hakikaten videoyu izlesen videoda yok esasında da demiş. Kırpılmış' dedi.

Hasan Arda Kaçıkçı'nın açıklamaları sosyal medyada da ilgi çekti:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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