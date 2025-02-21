UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. İlk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşların ise 11-12 Mart'ta oynanacağı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig aşamasında ilk 8 içerisinde yer alan; Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa direkt olarak son 16’ya kalmıştı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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