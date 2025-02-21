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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi futbol
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.02.2025 - 14:59

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. İlk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşların ise 11-12 Mart'ta oynanacağı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig aşamasında ilk 8 içerisinde yer alan; Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa direkt olarak son 16’ya kalmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig aşamasında ilk 8 içerisinde yer alan; Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa direkt olarak son 16’ya kalmıştı.

Play-off maçlarının ardından; Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV ise rakiplerini eleyerek son 16 turuna yükselmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Borussia Dortmund - Lille

Club Brugge - Aston Villa

Real Madrid - Atletico Madrid

Bayern Münih - Bayer Leverkusen

PSV - Arsenal

Feyenoord - Inter

Paris Saint Germain - Liverpool

Benfica - Barcelona

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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