Galatasaray-Fenerbahçe Derbilerinde Yabancı Hakem İlk Olmayacak

Milliyet'te Halit Kıvanç maçla ilgili öyle tespitler yapıyordu ki, yarın belki de bir gazeteye koysak güncel diyebilirdik:

-Federasyonun ne kadar zeki olduğu da dün anlaşıldı. Siz misiniz yabancı hakem isteyen? demiş ve öyle bir hakem getirmişti ki... Adam, yalnız pasaportuna göre değil, bazı futbol kaideleri karşısında da gerçekten yabancı idi.

-Bir oyuncu topu elle çıkardı da, penaltı vermedi, diye kızdılar hakeme... Halbuki penaltıyı vermemiş değil, görmemişti. Çünkü arkası dönük, bir futbolcuya bir şeyler anlatmakla meşguldü o anda.. 'Beni apar topar buraya niçin çıkardılar? anlıyamadım. Ben mâsum bir turistim...' filân mı diyordu yoksa?

-Stad büfecileri 'sahaya bir şey atmayın; ekmeğimizle oynuyorsunuz' diye bir yazı asmışlardı saha kenarına... Tribündekileri bilmem ama, sahadakilerden bazısının, başkasının ağzındaki ekmekle değil kendi ayağındaki topla bile oynayacak hali yoktu dün.