Galatasaray-Fenerbahçe Derbilerinde Yabancı Hakem İlk Olmayacak
Galatasaray-Fenerbahçe Derbilerinde Yabancı Hakem İlk Olmayacak
Uzun zaman sonra bir eşik daha aşıldı ve derbiye yabancı hakem ataması yapıldı. 600 yıl dünyaya hükmettiğimizi, hakem de çıkarabileceğimizi söyleyen TFF başkanı pes etti ve yabancı hakem Slavko Vincic'e görev düştü. Bu tarihte ilk olmayacak. Daha önce de defalarca kez denenmiş bir yöntem. Ancak olduğunda da tartışmalar durmuş değil.
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Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atandı ancak bu bir ilk değil.
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Bu maçların arasından 1963 yılında oynanan derbi dikkat çekiyor. Derbide hakem kim olursa olsun konuştuklarımızın değişmediğini görüyoruz.
1 Aralık 1963'teki bu derbiyi de "asabına hakim olan kazanacak" görüşü var. Çok ilerleyememiş ya da dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşuyor olabiliriz.
Metin Oktay da sahada olan isimlerden. O da beyefendiliği ile maçın atmosferini anlatıyor.
38 yaşında bir gazeteci olan Kahraman Bapçum ise maç sonunda hakemi de takımları da eleştiren bir yazı yazıyor.
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Ve dananın kuyruğunun koptuğu yer, "Herr Kokolj" taraf tutmakla suçlanmasa da Fenerbahçe aleyhine işler yapmakla itham ediliyor.
Fenerbahçe forması giyen Nedim, soyunma odasında gazetecilere hakemden yakınırken "Hakem bile bana acıdı" diyordu.
2 Aralık tarihli Milliyet gazetesi ise izlenimlerini anlatıyordu. TFF'nin bilerek kötü hakem tercih ettiğini ironik olarak anlatıyordu.
Gazeteci Nezih Alkış da Galatasaray'ın maç erteleme talep etmesine değiniyor. Gündüz Kılıç'ın görüşlerini köşesine taşıyordu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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