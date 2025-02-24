Evde Köpek İstemeyen Anne Evin Yeni Üyesiyle İki Ayda Kendi Çocuklarını Unuttu

@tekiristinya adlı Instagram hesabından hayvan dostlarıyla içerikler üreten bir kadın, yeni sahiplendikleri köpek ile annesinin iletişimini paylaştı. Video kısa sürede viral olarak beğenilerle buluştu. Annesi ilk başlarda köpeği istemezken şimdiyse kendi çocuklarından çok onu sever olmuştu.

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