Evde Köpek İstemeyen Anne Evin Yeni Üyesiyle İki Ayda Kendi Çocuklarını Unuttu

@tekiristinya adlı Instagram hesabından hayvan dostlarıyla içerikler üreten bir kadın, yeni sahiplendikleri köpek ile annesinin iletişimini paylaştı. Video kısa sürede viral olarak beğenilerle buluştu. Annesi ilk başlarda köpeği istemezken şimdiyse kendi çocuklarından çok onu sever olmuştu.
Gelin detaylara geçelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 ay boyunca sahiplendikleri köpeğin gitmesini bekleyen teyzemiz en son kabullenmiş ve ikilinin yastık tiftikleri anlar kalpleri eritmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yastıkları tiftiklerken teyzemizin köpeğe söyledikleri ise inceden inceye kendi çocuklarına gülümseten mesajlar içeriyordu.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın