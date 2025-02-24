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Evde Köpek İstemeyen Anne Evin Yeni Üyesiyle İki Ayda Kendi Çocuklarını Unuttu

Evde Köpek İstemeyen Anne Evin Yeni Üyesiyle İki Ayda Kendi Çocuklarını Unuttu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.02.2025 - 10:06

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@tekiristinya adlı Instagram hesabından hayvan dostlarıyla içerikler üreten bir kadın, yeni sahiplendikleri köpek ile annesinin iletişimini paylaştı. Video kısa sürede viral olarak beğenilerle buluştu. Annesi ilk başlarda köpeği istemezken şimdiyse kendi çocuklarından çok onu sever olmuştu.

Gelin detaylara geçelim. 👇

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2 ay boyunca sahiplendikleri köpeğin gitmesini bekleyen teyzemiz en son kabullenmiş ve ikilinin yastık tiftikleri anlar kalpleri eritmişti.

2 ay boyunca sahiplendikleri köpeğin gitmesini bekleyen teyzemiz en son kabullenmiş ve ikilinin yastık tiftikleri anlar kalpleri eritmişti.

Yastıkları tiftiklerken teyzemizin köpeğe söyledikleri ise inceden inceye kendi çocuklarına gülümseten mesajlar içeriyordu.

Yastıkları tiftiklerken teyzemizin köpeğe söyledikleri ise inceden inceye kendi çocuklarına gülümseten mesajlar içeriyordu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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