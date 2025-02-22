Belediye Görevlisi Gönülleri Fethetti: Kar Küreme Aracını Gören Çocukların “Lütfen Yapma” Demesiyle Yaşananlar

İstanbul’da günlerdir ara ara devam eden kar yağışları, özellikle çocuklar için eğlenceli anlara vesile oluyor. İstanbul Sultanbeyli’de yaşanan kalpleri eriten bir olayı da İHA, videosuyla yayınladı. Okulların tatil olmasını fırsat bilip karın tadını çıkaran çocuklar kar küreme aracını görünce hüsrana uğramıştı.
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Çocuklar belediye çalışanının yanına giderek “Gelme Allah aşkına. Yılda bir kez kar görüyoruz onu da mahvetme.” demişti.
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Belediye çalışanı tatlı çocukları kırmayıp, “Tamam” deyince ise çocukların yaşadığı mutluluk paha biçilemezdi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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