Tespit Gibi Tespit: Ege’ye Taşındıktan Sonra Yeni Hayatlarıyla Bilge Olan Kişiler İçin Güldüren Parodi

Şimdi kabul edelim ki birçoğumuzun hayali Ege’ye taşınıp yeni bir hayat kurmak. Kimilerimiz cesaretini toplayıp Ankara, İstanbul gibi şehirlerde sürdürdüğünü hayatına son vererek, Ege’de yeni bir sayfa açabiliyor. Ama kimilerimiz de ne yazık ki buna bir hayal olarak devam ediyoruz. Bengi İdil Uras adlı içerik üreticisi de Ege’ye yerleşenlerde dikkat çeken bir özelliği tespit etti.
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Ege’ye taşınanların bir anda pozitif hayata geçtiğini ve bilgelik yaptığını parodi videosunda dile getirdi.
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Bu gerçek izleyicilerin de dikkatini çekmiş olacak ki, oyuncumuza tespitinden dolayı beğeniler ve yorumlar yağdı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Nasıl olsa evden çalışıyorum diye yazlığa taşınacaktım, vazgeçtim:DD
Bunların master i , karavanda yaşayanlar.