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Tespit Gibi Tespit: Ege’ye Taşındıktan Sonra Yeni Hayatlarıyla Bilge Olan Kişiler İçin Güldüren Parodi

Tespit Gibi Tespit: Ege’ye Taşındıktan Sonra Yeni Hayatlarıyla Bilge Olan Kişiler İçin Güldüren Parodi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.02.2025 - 15:03

İçerik Devam Ediyor

Şimdi kabul edelim ki birçoğumuzun hayali Ege’ye taşınıp yeni bir hayat kurmak. Kimilerimiz cesaretini toplayıp Ankara, İstanbul gibi şehirlerde sürdürdüğünü hayatına son vererek, Ege’de yeni bir sayfa açabiliyor. Ama kimilerimiz de ne yazık ki buna bir hayal olarak devam ediyoruz. Bengi İdil Uras adlı içerik üreticisi de Ege’ye yerleşenlerde dikkat çeken bir özelliği tespit etti.

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Ege’ye taşınanların bir anda pozitif hayata geçtiğini ve bilgelik yaptığını parodi videosunda dile getirdi.

Ege’ye taşınanların bir anda pozitif hayata geçtiğini ve bilgelik yaptığını parodi videosunda dile getirdi.

Bu gerçek izleyicilerin de dikkatini çekmiş olacak ki, oyuncumuza tespitinden dolayı beğeniler ve yorumlar yağdı.

Bu gerçek izleyicilerin de dikkatini çekmiş olacak ki, oyuncumuza tespitinden dolayı beğeniler ve yorumlar yağdı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Countess Rain

Nasıl olsa evden çalışıyorum diye yazlığa taşınacaktım, vazgeçtim:DD

Hecaitomix

Bunların master i , karavanda yaşayanlar.