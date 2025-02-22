Tespit Gibi Tespit: Ege’ye Taşındıktan Sonra Yeni Hayatlarıyla Bilge Olan Kişiler İçin Güldüren Parodi

Şimdi kabul edelim ki birçoğumuzun hayali Ege’ye taşınıp yeni bir hayat kurmak. Kimilerimiz cesaretini toplayıp Ankara, İstanbul gibi şehirlerde sürdürdüğünü hayatına son vererek, Ege’de yeni bir sayfa açabiliyor. Ama kimilerimiz de ne yazık ki buna bir hayal olarak devam ediyoruz. Bengi İdil Uras adlı içerik üreticisi de Ege’ye yerleşenlerde dikkat çeken bir özelliği tespit etti.