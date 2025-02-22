Tesadüfler Silsilesini ChatGPT Sayesinde Öğrendiler: Kendileriyle Aynı İsimlere Sahip Bir Aileyle Tanıştılar

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Genç kadın babasıyla aynı isim soyisime sahip bir kişinin daha olduğunu ve hatta gelini ile damadının dahi aynı isimde olduğunu öğrendi.
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Bütün isimler, nikah tarihleri ve hatta kişilerin burçları bile aynıydı. Ardından ise o aileyle iletişime geçerek durumu anlattı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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