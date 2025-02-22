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Tesadüfler Silsilesini ChatGPT Sayesinde Öğrendiler: Kendileriyle Aynı İsimlere Sahip Bir Aileyle Tanıştılar

Tesadüfler Silsilesini ChatGPT Sayesinde Öğrendiler: Kendileriyle Aynı İsimlere Sahip Bir Aileyle Tanıştılar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.02.2025 - 11:43

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ChatGPT hayatımızda öyle bir yer edindi ki, günden güne gelişen teknolojisiyle artık merak ettiğimiz her şeyi ona sorar olduk. @elfinyusra_ adlı TikTok kullanıcısı da vefat eden babasını ChatGPT’de aratmak isteyince tesadüfler silsilesiyle karşı karşıya kaldı. Gelin detaylara geçelim.

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Genç kadın babasıyla aynı isim soyisime sahip bir kişinin daha olduğunu ve hatta gelini ile damadının dahi aynı isimde olduğunu öğrendi.

Genç kadın babasıyla aynı isim soyisime sahip bir kişinin daha olduğunu ve hatta gelini ile damadının dahi aynı isimde olduğunu öğrendi.

Bütün isimler, nikah tarihleri ve hatta kişilerin burçları bile aynıydı. Ardından ise o aileyle iletişime geçerek durumu anlattı.

Bütün isimler, nikah tarihleri ve hatta kişilerin burçları bile aynıydı. Ardından ise o aileyle iletişime geçerek durumu anlattı.

Yaşananlar karşısında herkesin şaşkınlığı ortadaydı. ChatGPT sayesinde öğrenilen bu bilgiler ne yalan söyleyelim bizleri de şaşırttı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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