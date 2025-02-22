Tesadüfler Silsilesini ChatGPT Sayesinde Öğrendiler: Kendileriyle Aynı İsimlere Sahip Bir Aileyle Tanıştılar

ChatGPT hayatımızda öyle bir yer edindi ki, günden güne gelişen teknolojisiyle artık merak ettiğimiz her şeyi ona sorar olduk. @elfinyusra_ adlı TikTok kullanıcısı da vefat eden babasını ChatGPT’de aratmak isteyince tesadüfler silsilesiyle karşı karşıya kaldı. Gelin detaylara geçelim.