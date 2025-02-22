Yurt Dışından İnternet Alışverişi Yapan Kişi Boy Aynası Gelmesini Beklerken Kargoyu Görünce Hüsrana Uğradı

Son dönemlerde yurt dışından internet aracılığıyla alışveriş yapmak epey revaçta. Ancak kimi vatandaşlar bazen açıklamaları dikkatsiz okuduğu için, bazense görsellerin yanıltıcılığına aldandığı için hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Onlardan biri de @samicaa7 adlı TikTok kullanıcısı oldu.
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Genç kadın internet üzerinden boy aynası sipariş etmişti.
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Ancak kargoyu açınca boy aynası şeklinde bir tabloyla karşılaştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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