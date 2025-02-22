Yurt Dışından İnternet Alışverişi Yapan Kişi Boy Aynası Gelmesini Beklerken Kargoyu Görünce Hüsrana Uğradı

Son dönemlerde yurt dışından internet aracılığıyla alışveriş yapmak epey revaçta. Ancak kimi vatandaşlar bazen açıklamaları dikkatsiz okuduğu için, bazense görsellerin yanıltıcılığına aldandığı için hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Onlardan biri de @samicaa7 adlı TikTok kullanıcısı oldu.

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