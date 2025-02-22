onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yurt Dışından İnternet Alışverişi Yapan Kişi Boy Aynası Gelmesini Beklerken Kargoyu Görünce Hüsrana Uğradı

Yurt Dışından İnternet Alışverişi Yapan Kişi Boy Aynası Gelmesini Beklerken Kargoyu Görünce Hüsrana Uğradı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.02.2025 - 10:37

İçerik Devam Ediyor

Son dönemlerde yurt dışından internet aracılığıyla alışveriş yapmak epey revaçta. Ancak kimi vatandaşlar bazen açıklamaları dikkatsiz okuduğu için, bazense görsellerin yanıltıcılığına aldandığı için hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Onlardan biri de @samicaa7 adlı TikTok kullanıcısı oldu.

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç kadın internet üzerinden boy aynası sipariş etmişti.

Genç kadın internet üzerinden boy aynası sipariş etmişti.

Ancak kargoyu açınca boy aynası şeklinde bir tabloyla karşılaştı.

Ancak kargoyu açınca boy aynası şeklinde bir tabloyla karşılaştı.

Şaşkınlığı gözlerinden okunuyordu. Sizler de alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, açıklamaları iyi okuyun deriz.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın