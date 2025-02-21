onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Tatlı Bir Bebeğin Kendi Tezgahının Önünde Fotoğraf Çekildiğini Gören Adam Daha Güzel Bir Atmosfer Yarattı

Tatlı Bir Bebeğin Kendi Tezgahının Önünde Fotoğraf Çekildiğini Gören Adam Daha Güzel Bir Atmosfer Yarattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.02.2025 - 13:21

İçerik Devam Ediyor

@kylensuttner adlı TikTok hesabından paylaşılan video kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Bir anne baba, tatlı mı tatlı bebeklerinin fotoğrafını çekerken yaşananlar, “İyi insanlar iyi ki var” dedirtti. Görüntüler İtalya’dandı. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Göze hoş görünen bir meyve tezgahı gören anne baba, çocuklarını oradaki sandalyeye oturtarak fotoğraflarını çekmeye başlamıştı.

Göze hoş görünen bir meyve tezgahı gören anne baba, çocuklarını oradaki sandalyeye oturtarak fotoğraflarını çekmeye başlamıştı.

Tezgah sahibi ise harekete geçerek bebeği aldı ve tezgahın tam ortasına yerleştirdi. Bebişin o anki sevinci ise paha biçilemezdi!

Tezgah sahibi ise harekete geçerek bebeği aldı ve tezgahın tam ortasına yerleştirdi. Bebişin o anki sevinci ise paha biçilemezdi!

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın