Tatlı Bir Bebeğin Kendi Tezgahının Önünde Fotoğraf Çekildiğini Gören Adam Daha Güzel Bir Atmosfer Yarattı

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Göze hoş görünen bir meyve tezgahı gören anne baba, çocuklarını oradaki sandalyeye oturtarak fotoğraflarını çekmeye başlamıştı.
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Tezgah sahibi ise harekete geçerek bebeği aldı ve tezgahın tam ortasına yerleştirdi. Bebişin o anki sevinci ise paha biçilemezdi!
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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