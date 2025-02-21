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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Beyin, Fakirlik ve Alkol Arasındaki Bağlantıyı Anlattı

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Beyin, Fakirlik ve Alkol Arasındaki Bağlantıyı Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.02.2025 - 12:16

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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Instagram hesabından ürettiği ilgi çekici içerikleriyle sık sık karşımıza çıkıyor. Yeni videosunda ise beyin, fakirlik ve alkol üçlüsünün arasında nasıl bir bağlantı olduğunu açıkladı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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Özkara, yüksek alkol tüketiminin beyine büyük zarar verdiğini dile getirdi.

Özkara, yüksek alkol tüketiminin beyine büyük zarar verdiğini dile getirdi.

Ancak beyine en az alkol kadar zarar veren bir diğer unsurun ise fakirlik olduğunu söyledi.

Ancak beyine en az alkol kadar zarar veren bir diğer unsurun ise fakirlik olduğunu söyledi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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garibann

millet ne alkolü sadece makarna ekmekle besleniyor hangisi zengin...