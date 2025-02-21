Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Beyin, Fakirlik ve Alkol Arasındaki Bağlantıyı Anlattı

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Instagram hesabından ürettiği ilgi çekici içerikleriyle sık sık karşımıza çıkıyor. Yeni videosunda ise beyin, fakirlik ve alkol üçlüsünün arasında nasıl bir bağlantı olduğunu açıkladı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?