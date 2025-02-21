Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Beyin, Fakirlik ve Alkol Arasındaki Bağlantıyı Anlattı

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özkara, yüksek alkol tüketiminin beyine büyük zarar verdiğini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak beyine en az alkol kadar zarar veren bir diğer unsurun ise fakirlik olduğunu söyledi.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
millet ne alkolü sadece makarna ekmekle besleniyor hangisi zengin...