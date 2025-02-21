onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kedisini Severken Onunla Sohbet Eden Dünyalar Tatlısı Kız Günümüzü Güzelleştirdi

Kedisini Severken Onunla Sohbet Eden Dünyalar Tatlısı Kız Günümüzü Güzelleştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.02.2025 - 11:10

İçerik Devam Ediyor

@herkesbanadilosder adlı Instagram hesabından kızıyla paylaşımlar yapan bir anne, her gönderisiyle kalplerimizi eritmeyi başarıyor. Dünyalar tatlısı kızı öylesine naif ve şirin ki izlerken çoluk çocuğa karışası geliyor insanın. Şimdiyse kızının kedisiyle sohbet ettiği anları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tatlı kız, kedilerine öyle sevgi doluydu ki her cümlesine kalbimizi bıraktık.

Tatlı kız, kedilerine öyle sevgi doluydu ki her cümlesine kalbimizi bıraktık.

Ailesinin ona öğrettiği sevgiyi o da kedileriyle olan iletişiminde gözler önüne serdi.

Ailesinin ona öğrettiği sevgiyi o da kedileriyle olan iletişiminde gözler önüne serdi.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın