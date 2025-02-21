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Kar Sevinci Yaşayan Vatandaşlar Sokaklara Döküldü, Halay Çekerek Eğlencenin Dibine Vurdu

Kar Sevinci Yaşayan Vatandaşlar Sokaklara Döküldü, Halay Çekerek Eğlencenin Dibine Vurdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.02.2025 - 09:13

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Ülkemizin dört bir yanında etkili olan kar yağışlarının ardından çocuklar mutluluktan dört köşe olurken, kimi vatandaşlarımız da danslar eşliğinde sevinçlerini paylaştı. Her yıl kar yağışıyla birlikte sosyal medyada benzer paylaşımlar görüyoruz. Bu yıl da tahmin edeceğiniz üzere karın tutmasıyla halay çekenlerin paylaşılması an meselesi oldu.

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“Başka ülkede yaşayamam” dedirten cinsten bir alışkanlığımız oldu artık kar yağınca tüm mahalle olarak halaylar çekmek.

“Başka ülkede yaşayamam” dedirten cinsten bir alışkanlığımız oldu artık kar yağınca tüm mahalle olarak halaylar çekmek.

İstanbul’dan paylaşılan görüntüler de sosyal medyada kısa sürede etkileşim almayı başardı.

İstanbul’dan paylaşılan görüntüler de sosyal medyada kısa sürede etkileşim almayı başardı.

İşte o anlardan bir kesit 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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maestro__

Sabah işe kalkacak insanlara saygısızlık bu, kar yağışı birkaç gün devam edecek neden bu kadar acele ettiniz ki?