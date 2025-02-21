Kar Sevinci Yaşayan Vatandaşlar Sokaklara Döküldü, Halay Çekerek Eğlencenin Dibine Vurdu

Ülkemizin dört bir yanında etkili olan kar yağışlarının ardından çocuklar mutluluktan dört köşe olurken, kimi vatandaşlarımız da danslar eşliğinde sevinçlerini paylaştı. Her yıl kar yağışıyla birlikte sosyal medyada benzer paylaşımlar görüyoruz. Bu yıl da tahmin edeceğiniz üzere karın tutmasıyla halay çekenlerin paylaşılması an meselesi oldu.