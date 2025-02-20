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İstanbul’da Karla Kaplı Binanın Çatısına Çıkarak Ucunda İp Atlayan Adrenalinsever Panik Yaşattı

İstanbul’da Karla Kaplı Binanın Çatısına Çıkarak Ucunda İp Atlayan Adrenalinsever Panik Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.02.2025 - 14:25

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Adrenalin tutkunu kişilerin aksiyon dolu hayatlarını ekran başında izlerken bizler panik atak geçiriyoruz. Şimdiyse İstanbul’dan görüntülerle karşınızdayız. Bir içerik üreticisi çatının ucuna çıkarak ip atladığı anları paylaştı. Düştü düşecek diye düşünmekten kalbimiz ağzımızda attı.

Kaynak: Sabah

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Çatı karlarla kaplıydı ve yüksekliği anlatabilmek için çatıdan aşağıya tuğla atmıştı.

Çatı karlarla kaplıydı ve yüksekliği anlatabilmek için çatıdan aşağıya tuğla atmıştı.

Ardından ise çatının ucunda ip atlamaya başlaması şov oldu.

Ardından ise çatının ucunda ip atlamaya başlaması şov oldu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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