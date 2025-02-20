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Olumsuz Hava Koşullarında Sipariş Götüren Kuryeyi Gören Vatandaş Öfkesine Hakim Olamadı: “Zıkkım Yesinler”

Olumsuz Hava Koşullarında Sipariş Götüren Kuryeyi Gören Vatandaş Öfkesine Hakim Olamadı: “Zıkkım Yesinler”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.02.2025 - 13:47

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Kar yağışları ülkemizin dört bir yanında etkili oluyor. İstanbul da bu illerimizinden biri. Günlerdir süren kar yağışları vatandaşlara görsel şölen oluşturmakla birlikte zorlu anlara da sebep oluyor. Özellikle de kuryeler için siparişleri götürmek risk teşkil edebiliyor. Bir vatandaşımız da o kuryelerden birini kayda aldı.

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Sipariş götüren kuryeyi gören vatandaş, “Bu havada nasıl sipariş verebiliyorlar anlamıyorum” sözlerini dile getirdi.

Sipariş götüren kuryeyi gören vatandaş, “Bu havada nasıl sipariş verebiliyorlar anlamıyorum” sözlerini dile getirdi.

“Zehir, zıkkım yesinler. Kurye canını veriyordu az önce, hala mücadele ediyor.” cümlelerini de ekledi.

“Zehir, zıkkım yesinler. Kurye canını veriyordu az önce, hala mücadele ediyor.” cümlelerini de ekledi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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