Olumsuz Hava Koşullarında Sipariş Götüren Kuryeyi Gören Vatandaş Öfkesine Hakim Olamadı: “Zıkkım Yesinler”

Kar yağışları ülkemizin dört bir yanında etkili oluyor. İstanbul da bu illerimizinden biri. Günlerdir süren kar yağışları vatandaşlara görsel şölen oluşturmakla birlikte zorlu anlara da sebep oluyor. Özellikle de kuryeler için siparişleri götürmek risk teşkil edebiliyor. Bir vatandaşımız da o kuryelerden birini kayda aldı.