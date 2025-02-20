Markaların Dört Ayrı Ülkeye Göre Değişen Telaffuzları İzleyenleri Güldürdü

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Sizler de sosyal medyada bu konseptte olan videolarla muhakkak karşılaşmışsınızdır.
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Yeliz Korkmaz adlı içerik üreticisi de arkadaşlarıyla birlikte akıma katılarak hem onları hem de izleyenleri güldürdü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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