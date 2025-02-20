Markaların Dört Ayrı Ülkeye Göre Değişen Telaffuzları İzleyenleri Güldürdü

@semiraminta adlı içerik üreticisi, markaların telaffuzlarına dair paylaşımıyla öne çıktı. Videoda konuk olarak; Danimarka’dan, Hollanda’dan ve İngiltere’den arkadaşları vardı. Herkesin en çok güldüğü telaffuz ise Türkçeydi… Gelin detaylara geçelim.