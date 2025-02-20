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Markaların Dört Ayrı Ülkeye Göre Değişen Telaffuzları İzleyenleri Güldürdü

Markaların Dört Ayrı Ülkeye Göre Değişen Telaffuzları İzleyenleri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.02.2025 - 12:37

İçerik Devam Ediyor

@semiraminta adlı içerik üreticisi, markaların telaffuzlarına dair paylaşımıyla öne çıktı. Videoda konuk olarak; Danimarka’dan, Hollanda’dan ve İngiltere’den arkadaşları vardı. Herkesin en çok güldüğü telaffuz ise Türkçeydi… Gelin detaylara geçelim.

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Sizler de sosyal medyada bu konseptte olan videolarla muhakkak karşılaşmışsınızdır.

Sizler de sosyal medyada bu konseptte olan videolarla muhakkak karşılaşmışsınızdır.

Yeliz Korkmaz adlı içerik üreticisi de arkadaşlarıyla birlikte akıma katılarak hem onları hem de izleyenleri güldürdü.

Yeliz Korkmaz adlı içerik üreticisi de arkadaşlarıyla birlikte akıma katılarak hem onları hem de izleyenleri güldürdü.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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