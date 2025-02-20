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Fiyat Algımızı Yitiriyoruz: İstanbul’da Bir Kafede Tavuk Pilav 855 TL’ye Satılıyor

Fiyat Algımızı Yitiriyoruz: İstanbul’da Bir Kafede Tavuk Pilav 855 TL’ye Satılıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.02.2025 - 09:50

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Son yıllarda özellikle restoranlarda ve kafelerde yapılan zamlara yetişemez olduk. Tabii beraberinde fiyat algısı gibi bir özelliğimiz de kalmadı. Bir kahveye 100 TL istense de normal görüyoruz, 200 TL istense de. Şimdiyse konumuz tavuk pilav. İstanbul için popüler olan ve birçok şubesi olan bir kahve dükkanında tavuk pilav 855 TL.

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Ayşin Gültepe adlı içerik üreticisi, takipçileri için 855 TL olan tavuk pilavı denediği anları ve menüyü paylaştı.

Ayşin Gültepe adlı içerik üreticisi, takipçileri için 855 TL olan tavuk pilavı denediği anları ve menüyü paylaştı.

Mutfakta kullanılan her ürünün kalitesinin tartışmaya kapalı olduğunu ancak yine de bir tavuk pilavın 855 TL etmeyeceğini dile getirdi.

Mutfakta kullanılan her ürünün kalitesinin tartışmaya kapalı olduğunu ancak yine de bir tavuk pilavın 855 TL etmeyeceğini dile getirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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