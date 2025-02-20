Fiyat Algımızı Yitiriyoruz: İstanbul’da Bir Kafede Tavuk Pilav 855 TL’ye Satılıyor

Son yıllarda özellikle restoranlarda ve kafelerde yapılan zamlara yetişemez olduk. Tabii beraberinde fiyat algısı gibi bir özelliğimiz de kalmadı. Bir kahveye 100 TL istense de normal görüyoruz, 200 TL istense de. Şimdiyse konumuz tavuk pilav. İstanbul için popüler olan ve birçok şubesi olan bir kahve dükkanında tavuk pilav 855 TL.