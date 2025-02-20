Bir İçerik Üreticisi Katar Seyahatinde Dikkatini Çeken Detayları Paylaştı

@mertgenco adlı Instagram sayfasından paylaşımlar yapan içerik üreticisi sık sık keşfetlerimizde yer alıyor. Özellikle de geçtiğimiz yıllardaki restoran fiyatlarıyla günümüzdeki restoran fiyatlarını kıyasladığı videoları epey ilgi çekiyor. Şimdiyse Katar seyahatinde dikkatini çeken şeyleri paylaştı.
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Katar, seyahat eden herkesin memnun ayrıldığı ve favori listesine eklediği bir ülke.
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Mert Genco’nun paylaşımında da telefonların yer tutmak için masaya bırakılabileceği kadar güvenli bir ülke olduğunu söylemesi dikkat çekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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