Bir Erkeğin Makyajla Yaşadığı Değişim Karşısında Gözlerinize İnanamayacaksınız

@plastiquetiara adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi, son videosuyla 100 milyonu aşkın izlenme aldı. Makyaj sanatçılığı yapan içerik üreticisi öyle bir değişim yaşamıştı ki, ilk bakışta bir kadından ayırt etmek imkansızdı. Gelin detaylara geçelim.
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Makyaj, peruk ve kostüm derken kendisi büyüleyici bir güzellikteydi.
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Ardından ise tek tek üzerindekileri çıkarıp makyajını sildi ve izleyenlere akıl tutulması yaşattı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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