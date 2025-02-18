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86 Yaşında Bir Şapka Markası İçin Kamera Karşısına Geçen Amcamız Beğenilerin Odağı Oldu

86 Yaşında Bir Şapka Markası İçin Kamera Karşısına Geçen Amcamız Beğenilerin Odağı Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.02.2025 - 21:23

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@canerfe adlı Instagram hesabından içerikler üreten Caner Demir adlı bir fotoğrafçı Antioch’s Studios adlı markanın çekimlerini dedesiyle gerçekleştirdiği anları paylaştı. Markanın şapkaları için kamera karşısına geçen 86 yaşındaki amcamız pozlarıyla beğenileri topladı. E tabii torununun bir fotoğrafçı olarak gözü de oldukça büyük bir rol oynuyordu.

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Torunu, dedesinin hep kamera karşısında olma hayali olduğunu ve bunu da birlikte gerçekleştirdikleri için gururlu olduğunu aktardı.

Torunu, dedesinin hep kamera karşısında olma hayali olduğunu ve bunu da birlikte gerçekleştirdikleri için gururlu olduğunu aktardı.

Stüdyoya girdikten ve çekimler bittikten sonra ortaya çıkan sonuçlar tam anlamıyla muazzamdı.

Stüdyoya girdikten ve çekimler bittikten sonra ortaya çıkan sonuçlar tam anlamıyla muazzamdı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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