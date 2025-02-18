86 Yaşında Bir Şapka Markası İçin Kamera Karşısına Geçen Amcamız Beğenilerin Odağı Oldu

@canerfe adlı Instagram hesabından içerikler üreten Caner Demir adlı bir fotoğrafçı Antioch’s Studios adlı markanın çekimlerini dedesiyle gerçekleştirdiği anları paylaştı. Markanın şapkaları için kamera karşısına geçen 86 yaşındaki amcamız pozlarıyla beğenileri topladı. E tabii torununun bir fotoğrafçı olarak gözü de oldukça büyük bir rol oynuyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Torunu, dedesinin hep kamera karşısında olma hayali olduğunu ve bunu da birlikte gerçekleştirdikleri için gururlu olduğunu aktardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stüdyoya girdikten ve çekimler bittikten sonra ortaya çıkan sonuçlar tam anlamıyla muazzamdı.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın