86 Yaşında Bir Şapka Markası İçin Kamera Karşısına Geçen Amcamız Beğenilerin Odağı Oldu

@canerfe adlı Instagram hesabından içerikler üreten Caner Demir adlı bir fotoğrafçı Antioch’s Studios adlı markanın çekimlerini dedesiyle gerçekleştirdiği anları paylaştı. Markanın şapkaları için kamera karşısına geçen 86 yaşındaki amcamız pozlarıyla beğenileri topladı. E tabii torununun bir fotoğrafçı olarak gözü de oldukça büyük bir rol oynuyordu.