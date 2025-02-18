Kuzuyken Aldığı “Pamuk” Adlı Koyunu Kesmeye Kıyamadı: 4 Yıldır Birbirlerinden Ayrı Yaşayamıyorlar

Eskişehir’de yaşayan Halil İbrahim Şavır adlı 74 yaşındaki amcamız, pandemi zamanında 3 aylıkken bir kuzu aldı. Planı besleyip büyüttükten sonra kesmekti ancak birlikte geçirdikleri 2 yılın ardından “Pamuk” adını verdiği dostuna kıyamadı. İkili birbirlerine öylesine bağlandı ki, ne Pamuk, ne de Halil İbrahim amcamız birbirlerinden ayrı vakit geçiremez oldu.

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Kaynak: DHA