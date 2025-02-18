onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kuzuyken Aldığı “Pamuk” Adlı Koyunu Kesmeye Kıyamadı: 4 Yıldır Birbirlerinden Ayrı Yaşayamıyorlar

Kuzuyken Aldığı “Pamuk” Adlı Koyunu Kesmeye Kıyamadı: 4 Yıldır Birbirlerinden Ayrı Yaşayamıyorlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.02.2025 - 19:56

İçerik Devam Ediyor

Eskişehir’de yaşayan Halil İbrahim Şavır adlı 74 yaşındaki amcamız, pandemi zamanında 3 aylıkken bir kuzu aldı. Planı besleyip büyüttükten sonra kesmekti ancak birlikte geçirdikleri 2 yılın ardından “Pamuk” adını verdiği dostuna kıyamadı. İkili birbirlerine öylesine bağlandı ki, ne Pamuk, ne de Halil İbrahim amcamız birbirlerinden ayrı vakit geçiremez oldu. 

Detaylar için 👇

Kaynak: DHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halil İbrahim amcamız, Pamuk ile birlikte gezdiklerini, artık onu evinin kızı olarak gördüğünü ve ayrı vakit geçirince özlediğini anlattı.

Halil İbrahim amcamız, Pamuk ile birlikte gezdiklerini, artık onu evinin kızı olarak gördüğünü ve ayrı vakit geçirince özlediğini anlattı.

Pamuk’un da Halil İbrahim amcamız ona haber vermeden gidince ağladığını söyledi.

Pamuk’un da Halil İbrahim amcamız ona haber vermeden gidince ağladığını söyledi.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın