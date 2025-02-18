Kuzuyken Aldığı “Pamuk” Adlı Koyunu Kesmeye Kıyamadı: 4 Yıldır Birbirlerinden Ayrı Yaşayamıyorlar

Eskişehir’de yaşayan Halil İbrahim Şavır adlı 74 yaşındaki amcamız, pandemi zamanında 3 aylıkken bir kuzu aldı. Planı besleyip büyüttükten sonra kesmekti ancak birlikte geçirdikleri 2 yılın ardından “Pamuk” adını verdiği dostuna kıyamadı. İkili birbirlerine öylesine bağlandı ki, ne Pamuk, ne de Halil İbrahim amcamız birbirlerinden ayrı vakit geçiremez oldu.
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Kaynak: DHA
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Halil İbrahim amcamız, Pamuk ile birlikte gezdiklerini, artık onu evinin kızı olarak gördüğünü ve ayrı vakit geçirince özlediğini anlattı.
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Pamuk’un da Halil İbrahim amcamız ona haber vermeden gidince ağladığını söyledi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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