Tespit Gibi Tespit: Bir İçerik Üreticisi Artık Her Şeyin 1000 TL Olduğuna Dikkat Çekti

@maralakcabala adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi son gönderisiyle viral oldu. Sizler de fark etmişsinizdir ki artık ne olduğu önem göstermeksizin her şey 1000 TL. İster yemek, ister kıyafet, isterseniz de market alışverişi olsun 1000 TL hayatımızda minimum ödeme olarak yer etmeye başladı.