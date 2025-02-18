Tespit Gibi Tespit: Bir İçerik Üreticisi Artık Her Şeyin 1000 TL Olduğuna Dikkat Çekti

@maralakcabala adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi son gönderisiyle viral oldu. Sizler de fark etmişsinizdir ki artık ne olduğu önem göstermeksizin her şey 1000 TL. İster yemek, ister kıyafet, isterseniz de market alışverişi olsun 1000 TL hayatımızda minimum ödeme olarak yer etmeye başladı.
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İçerik üreticisi de çektiği parodi videosuyla bu tespitini dile getirmişti.
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Evde yemek istese aynı, dışarıda yemek istese aynı, toka alsa aynı mont alsa aynıydı. Fiyatların sabitlenerek 1000 TL olması hakkında siz neler düşünüyorsunuz?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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