ABD’de Yaşayan Bir Türk Onların Hayat Kalitesiyle Bizimkini Kıyasladı: “Millet Eğlensin Diye Devlet Var”

@gezencantv adlı Instagram hayatından içerikler üreten bir Türk, ABD’de sürdürdüğü hayatının ardından fark ettiği bir durumu takipçileriyle paylaştı. İçerik üreticisi orada kimsenin derdi olmadığını, herkesin hayatını yaşadığını dile getirmişti. Türkleri ise artık gözündeki acıdan tanıdığını ifade etmişti.
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İçerik üreticisi ABD’de hayat kalitesinin daha yüksek olduğunu, “İnsan hakları onlarda, demokrasi onlarda, ekonomi onlarda, para-pul, eğlence her şey onlarda” sözleriyle anlatmıştı.
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Bizdeyse yaşadığımız yürek yakan olaylara yer vererek, “Türk’ü hemen tanırım, kimseye anlatamadığı bir derdi varmış gibi bakıyor” ifadelerini kullanmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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