onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
ABD’de Yaşayan Bir Türk Onların Hayat Kalitesiyle Bizimkini Kıyasladı: “Millet Eğlensin Diye Devlet Var”

ABD’de Yaşayan Bir Türk Onların Hayat Kalitesiyle Bizimkini Kıyasladı: “Millet Eğlensin Diye Devlet Var”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.02.2025 - 15:51

İçerik Devam Ediyor

@gezencantv adlı Instagram hayatından içerikler üreten bir Türk, ABD’de sürdürdüğü hayatının ardından fark ettiği bir durumu takipçileriyle paylaştı. İçerik üreticisi orada kimsenin derdi olmadığını, herkesin hayatını yaşadığını dile getirmişti. Türkleri ise artık gözündeki acıdan tanıdığını ifade etmişti.

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İçerik üreticisi ABD’de hayat kalitesinin daha yüksek olduğunu, “İnsan hakları onlarda, demokrasi onlarda, ekonomi onlarda, para-pul, eğlence her şey onlarda” sözleriyle anlatmıştı.

İçerik üreticisi ABD’de hayat kalitesinin daha yüksek olduğunu, “İnsan hakları onlarda, demokrasi onlarda, ekonomi onlarda, para-pul, eğlence her şey onlarda” sözleriyle anlatmıştı.

Bizdeyse yaşadığımız yürek yakan olaylara yer vererek, “Türk’ü hemen tanırım, kimseye anlatamadığı bir derdi varmış gibi bakıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bizdeyse yaşadığımız yürek yakan olaylara yer vererek, “Türk’ü hemen tanırım, kimseye anlatamadığı bir derdi varmış gibi bakıyor” ifadelerini kullanmıştı.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın