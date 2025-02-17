Çorum Belediyesi Yere Sigara İzmariti Atarak Çevreyi Kirleten Vatandaşlara Ceza Kesileceğini Açıkladı

Bildiğiniz üzere Bolu Belediyesi yere sigara izmariti atarak çevrenin kirlenmesine sebep olanlar konusunda epey hassas ve ilgili vatandaşları kısa sürede tespit ederek ceza yazıyor. Çorum Belediyesi de aynı uygulamayı yapmaya başlayacağını Twitter hesabından duyurdu. 'Temiz bir şehir için 'Atma şu zıkkımı yere!' ' notuyla paylaşılan videoda zabıta ekipleri yer alıyordu.

Gelin detaylara geçelim.