Çorum Belediyesi Yere Sigara İzmariti Atarak Çevreyi Kirleten Vatandaşlara Ceza Kesileceğini Açıkladı
Çorum Belediyesi Yere Sigara İzmariti Atarak Çevreyi Kirleten Vatandaşlara Ceza Kesileceğini Açıkladı
Bildiğiniz üzere Bolu Belediyesi yere sigara izmariti atarak çevrenin kirlenmesine sebep olanlar konusunda epey hassas ve ilgili vatandaşları kısa sürede tespit ederek ceza yazıyor. Çorum Belediyesi de aynı uygulamayı yapmaya başlayacağını Twitter hesabından duyurdu. 'Temiz bir şehir için 'Atma şu zıkkımı yere!' ' notuyla paylaşılan videoda zabıta ekipleri yer alıyordu.
Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çorum Belediyesinin duyuru paylaşımında "Hareket kabiliyeti yüksek, uzman zabıtalardan oluşan ekibimiz iş başında. Yere sigara izmariti atanlara 2.953 TL ceza hayırlı olsun" bilgisi yer alıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çevrenin temizliği için örnek bir önlem olan bu uygulamayı bakalım başka hangi şehirlerimiz yapacak?
İşte o paylaşım 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın