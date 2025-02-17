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Çorum Belediyesi Yere Sigara İzmariti Atarak Çevreyi Kirleten Vatandaşlara Ceza Kesileceğini Açıkladı

Çorum Belediyesi Yere Sigara İzmariti Atarak Çevreyi Kirleten Vatandaşlara Ceza Kesileceğini Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.02.2025 - 14:37

Bildiğiniz üzere Bolu Belediyesi yere sigara izmariti atarak çevrenin kirlenmesine sebep olanlar konusunda epey hassas ve ilgili vatandaşları kısa sürede tespit ederek ceza yazıyor. Çorum Belediyesi de aynı uygulamayı yapmaya başlayacağını Twitter hesabından duyurdu. 'Temiz bir şehir için 'Atma şu zıkkımı yere!' ' notuyla paylaşılan videoda zabıta ekipleri yer alıyordu.

Gelin detaylara geçelim.

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Çorum Belediyesinin duyuru paylaşımında "Hareket kabiliyeti yüksek, uzman zabıtalardan oluşan ekibimiz iş başında. Yere sigara izmariti atanlara 2.953 TL ceza hayırlı olsun" bilgisi yer alıyordu.

Çorum Belediyesinin duyuru paylaşımında "Hareket kabiliyeti yüksek, uzman zabıtalardan oluşan ekibimiz iş başında. Yere sigara izmariti atanlara 2.953 TL ceza hayırlı olsun" bilgisi yer alıyordu.

Çevrenin temizliği için örnek bir önlem olan bu uygulamayı bakalım başka hangi şehirlerimiz yapacak?

Çevrenin temizliği için örnek bir önlem olan bu uygulamayı bakalım başka hangi şehirlerimiz yapacak?

İşte o paylaşım 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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