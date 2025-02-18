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Hindistan Yine Bildiğimiz Gibi: Sokakta Tezgah Açarak Dişçilik Yapan Hindistanlı

Hindistan Yine Bildiğimiz Gibi: Sokakta Tezgah Açarak Dişçilik Yapan Hindistanlı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.02.2025 - 16:56

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Hindistan söz konusu olunca artık hiçbir şeye şaşıramaz olduk. Yaşam tarzları bizim adapte olamayacağımız kadar farklı biliyorsunuz ki. Sokaklardaki tuvaletler, tezgahlardaki lezzetler derken bambaşka bir alemde yaşıyorlar. Şimdiyse bir dişçi tezgahıyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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Aslında daha önceden sizler de Hindistan’da sokaklarda açılan tezgahlarda dişçilik hizmeti verildiğini görmüş olabilirsiniz.

Aslında daha önceden sizler de Hindistan’da sokaklarda açılan tezgahlarda dişçilik hizmeti verildiğini görmüş olabilirsiniz.

@kilometrelerce_uzakta adlı içerik üreticisi bilmeyenler için Instagram sayfasından o dişçilerden birini yeniden paylaştı.

@kilometrelerce_uzakta adlı içerik üreticisi bilmeyenler için Instagram sayfasından o dişçilerden birini yeniden paylaştı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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