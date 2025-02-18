Hindistan Yine Bildiğimiz Gibi: Sokakta Tezgah Açarak Dişçilik Yapan Hindistanlı

Hindistan söz konusu olunca artık hiçbir şeye şaşıramaz olduk. Yaşam tarzları bizim adapte olamayacağımız kadar farklı biliyorsunuz ki. Sokaklardaki tuvaletler, tezgahlardaki lezzetler derken bambaşka bir alemde yaşıyorlar. Şimdiyse bir dişçi tezgahıyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.