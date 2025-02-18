Evrim Akın’ın Programına Katılan Diyetisyen Ersin Özdemir En Zararlı İçeceğin Bubble Tea Olduğunu Anlattı

Bir dönemler ekranların sevilen yüzü olan Evrim Akın, şimdilerde YouTube platformunda “Pijama Sohbetleri” adıyla sürdürdüğü programıyla öne çıkıyor. Her alandan konuklar ağırlayan Akın, şimdiyse diyetisyen Ersin Özdemir’le sohbet etti. Programın ise bir kesidi sosyal medyada dikkat çekti.
Evrim Akın, diyetisyen Ersin Özdemir’e yeni yeni birçok içeceğin piyasaya sürüldüğünü söyleyerek içlerinden en zararlısının hangisi olduğunu sormuştu.
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Özdemir ise bubble tea’lerden uzak durulması gerektiğini anlattı.
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Bubble tea’lerin baloncuklarını oluşturabilmek için plastik kullanıldığını içineyse aroma eklendiğini aktardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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