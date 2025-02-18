Samsun’da Kalpleri Isıtan Anlar: Dünyalar Tatlısı Bir Köpek Kızakla Kayarak Karın Tadını Çıkardı

Patili dostlarımız bazen zekalarıyla bizleri hayrete düşüyor. Özellikle bazı cins köpeklerin zeka seviyeleri hiç hafife alınmamalı. Bunlardan biri de border collie cinsi. Zeka ortalaması ilk sıralarda yer alan border collie cinsi patili dostlarımızın videolarıyla sizler de karşılaşmışsınızdır. Bizler de kayak yapan bir border collie ile karşınızdayız.

Kaynak: DHA