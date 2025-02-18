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Samsun’da Kalpleri Isıtan Anlar: Dünyalar Tatlısı Bir Köpek Kızakla Kayarak Karın Tadını Çıkardı

Samsun’da Kalpleri Isıtan Anlar: Dünyalar Tatlısı Bir Köpek Kızakla Kayarak Karın Tadını Çıkardı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.02.2025 - 18:31

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Patili dostlarımız bazen zekalarıyla bizleri hayrete düşüyor. Özellikle bazı cins köpeklerin zeka seviyeleri hiç hafife alınmamalı. Bunlardan biri de border collie cinsi. Zeka ortalaması ilk sıralarda yer alan border collie cinsi patili dostlarımızın videolarıyla sizler de karşılaşmışsınızdır. Bizler de kayak yapan bir border collie ile karşınızdayız.

Kaynak: DHA

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Samsun’da etkili olan kar yağışlarının ardından kızağını sürükledikten sonra kayak yapan patili dostumuz o anlarıyla sosyal medyada beğenileri topladı.

Samsun’da etkili olan kar yağışlarının ardından kızağını sürükledikten sonra kayak yapan patili dostumuz o anlarıyla sosyal medyada beğenileri topladı.

Mahalleli patili dostumuzun hep hayatlarına neşe kattığını ve sık sık onları şaşırtan oyunları olduğunu dile getirdi.

Mahalleli patili dostumuzun hep hayatlarına neşe kattığını ve sık sık onları şaşırtan oyunları olduğunu dile getirdi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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