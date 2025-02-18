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Kafa TV’ye Konuk Olan Vedat Milor’a Candaş Tolga Sordu: “İlk Buluşmada Kebapçıya Gidilir mi?”

Kafa TV’ye Konuk Olan Vedat Milor’a Candaş Tolga Sordu: “İlk Buluşmada Kebapçıya Gidilir mi?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.02.2025 - 20:21

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Candaş Tolga Işık’ın YouTube platformundaki Kafa TV kanalının yeni konuğu Vedat Milor olmuştu. Programın geçtiğimiz günlerde yayınlanan ikinci kesidinde Vedat Milor, romantik mekanları açıkladı. Candaş Tolga’nın ilk buluşmaya dair bir sorusu da sosyal medyada etkileşim aldı. İlk buluşmalarda tercih edilen mekanlar herkese göre değişiklik gösterebilirken, kimilerinden “buraya kesinlikle gidilmez” gibi cümleler duyabiliyoruz. Kebapçı da tartışma konusu olan yerlerden.

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Candaş Tolga da Vedat Milor’a ilk buluşma için kebapçıların tercih edilip edilemeyeceğini sordu.

Candaş Tolga da Vedat Milor’a ilk buluşma için kebapçıların tercih edilip edilemeyeceğini sordu.

Milor ise, uzun bir sohbet için oldukça uygun olduğunu ve salaş kebapçıların gayet güzel bir atmosfer yaratacağını dile getirdi.

Milor ise, uzun bir sohbet için oldukça uygun olduğunu ve salaş kebapçıların gayet güzel bir atmosfer yaratacağını dile getirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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