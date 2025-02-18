Kafa TV’ye Konuk Olan Vedat Milor’a Candaş Tolga Sordu: “İlk Buluşmada Kebapçıya Gidilir mi?”

Candaş Tolga Işık’ın YouTube platformundaki Kafa TV kanalının yeni konuğu Vedat Milor olmuştu. Programın geçtiğimiz günlerde yayınlanan ikinci kesidinde Vedat Milor, romantik mekanları açıkladı. Candaş Tolga’nın ilk buluşmaya dair bir sorusu da sosyal medyada etkileşim aldı. İlk buluşmalarda tercih edilen mekanlar herkese göre değişiklik gösterebilirken, kimilerinden “buraya kesinlikle gidilmez” gibi cümleler duyabiliyoruz. Kebapçı da tartışma konusu olan yerlerden.