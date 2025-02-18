Hepimizde Aynı Travma: Annelere Son Dakika Söylenen Performans Ödevini Yetiştirme Telaşı

Biraz birlikte geçmişe dönelim ve ilkokul, ortaokul yıllarımızda verilen ödevleri hatırlayalım. Nedendir bilinmez ancak hepimizin ortak olarak yaşadığı bir durum var. O da performans ödevlerini son gün gece yarısı hatırlamak… Anne babalarımızın yanına gidip ödev olduğunu söylemek ayrı dertti, bütün malzemelerin evde olup olmadığını düşünmek ayrı dertti.