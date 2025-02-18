Hepimizde Aynı Travma: Annelere Son Dakika Söylenen Performans Ödevini Yetiştirme Telaşı

Biraz birlikte geçmişe dönelim ve ilkokul, ortaokul yıllarımızda verilen ödevleri hatırlayalım. Nedendir bilinmez ancak hepimizin ortak olarak yaşadığı bir durum var. O da performans ödevlerini son gün gece yarısı hatırlamak… Anne babalarımızın yanına gidip ödev olduğunu söylemek ayrı dertti, bütün malzemelerin evde olup olmadığını düşünmek ayrı dertti.
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@bilallbcc adlı içerik üreticisi de bu konuya dair parodi videosu paylaşarak travmalarımızı tetikledi.
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İşin garibiyse hepimizin böyle bir anısının muhakkak olmasıydı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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