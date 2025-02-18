Kızını Evlendirince Dertlerinin Biteceğini Düşünen Bir Babanın İsyanı İzleyenleri Güldürdü

@yilmazgiz adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, babasının serzenişini paylaşmasıyla viral oldu. Tüm aile toplandıkları bir akşam sohbet ederken babası içinde biriktirdiği her şeyi dökmüş ve tüm babalarının iç sesini dile getirmişti. Gelin detaylara geçelim.
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Babamız kızını evlendirince dertlerinin biteceğine ya da en azından etkinlik telaşının biteceğine inanmıştı.
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Ancak evliliğin ardından torunlar gelince, cinsiyet partileri, diş bulgurları derken etkinliklerin asla bitmeyecek oluşu ona yeter dedirtmişti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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