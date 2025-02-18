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Araba Alması İçin Kredi Çektiği Eşi Ödemeleri Yapmayınca Arabayı Çekiçle Parçaladı

Araba Alması İçin Kredi Çektiği Eşi Ödemeleri Yapmayınca Arabayı Çekiçle Parçaladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.02.2025 - 23:49

İstanbul Esenyurt’ta yaşanan bir olayı @asayisberkemal34_ adlı sayfa paylaştı. Görüntülerde bir kadının, eşinin yeni satın aldığı arabayı çekiç ile paramparça ettiği anlar yer alıyordu. Sebebi ise kredi anlaşmazlığıydı. Gelin detaylara geçelim.

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Kadın, eşinin araba alması için kredi çekmişti ancak eşinin ödemeleri yapmaması sonucu öfkesine hakim olamadı.

Kadın, eşinin araba alması için kredi çekmişti ancak eşinin ödemeleri yapmaması sonucu öfkesine hakim olamadı.

Eşinin modifiye yaptıracağını öğrenen kadın dükkana giderek çekiç ile arabayı parçaladı. O anları mahalle sakinleri kayda aldı.

Eşinin modifiye yaptıracağını öğrenen kadın dükkana giderek çekiç ile arabayı parçaladı. O anları mahalle sakinleri kayda aldı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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