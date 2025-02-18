Araba Alması İçin Kredi Çektiği Eşi Ödemeleri Yapmayınca Arabayı Çekiçle Parçaladı
Araba Alması İçin Kredi Çektiği Eşi Ödemeleri Yapmayınca Arabayı Çekiçle Parçaladı
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Kadın, eşinin araba alması için kredi çekmişti ancak eşinin ödemeleri yapmaması sonucu öfkesine hakim olamadı.
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Eşinin modifiye yaptıracağını öğrenen kadın dükkana giderek çekiç ile arabayı parçaladı. O anları mahalle sakinleri kayda aldı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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