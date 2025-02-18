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Feci Kaza! Öğrenci Servisi Tarlaya Uçtu: Ölü Ve Yaralılar Var

Feci Kaza! Öğrenci Servisi Tarlaya Uçtu: Ölü Ve Yaralılar Var

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.02.2025 - 18:13

Denizli’nin Buldan ilçesinde öğrenci servisi tarlaya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi ise yaralandı.

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Feci kaza, Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne seyreden öğrenci servisinde, yağmur yağışının etkisiyle trafik kazası meydana geldi.

Feci kaza, Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne seyreden öğrenci servisinde, yağmur yağışının etkisiyle trafik kazası meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi ise yaralandı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi ise yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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