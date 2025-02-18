Şehrin Göbeğinde 23 Saattir Aralıksız Yanıyor: Ekipler Seferber Oldu
Şehrin Göbeğinde 23 Saattir Aralıksız Yanıyor: Ekipler Seferber Oldu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı 23 saattir yanmaya devam ediyor. Ekipler seferber olurken, mahalle muhtarı İbrahim Kır, 'Bölge trafiğe kapatıldı, önlemler alındı' dedi.
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Dikkat çeken olay, dün saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak’ta metro inşaatının sondaj çalışması sırasında meydana geldi.
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Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yangınla ilgili konuşan Dumlupınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Kır, "Mahallemiz için herhangi bir tehlike arz etmemekte. 23 saattir yanma devam ediyor. Metan gazı olduğu tespit edildi. Bölge trafiğe kapatıldı, önlemler alındı" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir" denildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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