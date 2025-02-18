"Seni Yerim Maşallahın Var" Diyen Sanığa Para Cezası: "Özür Dilerim"
"Seni Yerim Maşallahın Var" Diyen Sanığa Para Cezası: "Özür Dilerim"
Yolda yürüyen kadını aracıyla takip edip, 'Seni yerim, maşallahın var' diyerek taciz ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanığa para cezası verildi.
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Kadına tacizin cezası belli oldu. Sanığın cezasında indirim uygulanması dikkat çekti.
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Olay, geçtiğimiz yıl 11 Haziran'da Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Mehmet A. isimli şahıs, otomobiliyle yanına yaklaştığı E.O.G'ye "Seni yerim, maşallahın var" dedi.
Mehmet A., hakkında çıkan iddiaları kabul etmedi. Ankara 71'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık Mehmet A., hakim karşısına çıktı.
Sanık, savcılıktaki savunmasını değiştirerek aracı kendisinin değil Anıl isimli bir başka arkadaşının kullandığını, kendisinin de aracın yan koltuğunda oturduğunu iddia ederek suçlamayı reddetti.
O olaydan sonra başka bir suç nedeniyle ayağına elektronik kelepçe takıldığını söyleyen sanık "Özür dilerim" dedi. Mahkeme heyeti, sanığa "Cinsel taciz" suçundan indirim uygulayarak 12 bin 500 TL adli para cezası verdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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