Emeklilere Kötü Haber: Anlaşma Rafa Kalktı
Emeklilere Kötü Haber: Anlaşma Rafa Kalktı
Milyonlarca emeklinin promosyonunda güncelleme beklenirken, kötü haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında imzalanması beklenen yeni promosyon anlaşmasının yapılmayacağı iddia edildi.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında imzalanması beklenen promosyon anlaşmaları ile ilgili kötü haber geldi.
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Mart ayında imzalanacağı iddia edilen yeni promosyon protokolü ile emeklinin alacağı ödemelerin 40 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyordu.
SGK kaynakları, bankalar ile bu yıl protokol imzalanmasının gündemde olmadığını belirtirken, her bankanın kampanya tutarını kendisinin belirleyeceği iddia edildi.
Emekli maaşını 3 yıl süreyle aynı bankadan alacağını taahhüt eden müşterilere kamu bankaları, emeklinin maaşına göre artacak şekilde 8, 10 ve 12 bin TL'lik promosyon imkanları sunarken, özel bankalarda ise 27 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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