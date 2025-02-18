CHP'de Ön Seçim İçin Geri Sayım Başladı: ''Birisi Cumhurbaşkanı Birisi Başbakan Olur''

''Birisi cumhurbaşkanı birisi başbakan olur. Sayın Genel Başkanımızla muhteşem üçlü onlar. O fotoğraf çok yakıştı. Türkiye için umut olmuştur. Şu ana kadar Ekrem başkanımız da adaylığının müracaatını yapmadı diye biliyorum. 23'ü son zaten, o zamana kadar göreceğiz'