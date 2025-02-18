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CHP'de Ön Seçim İçin Geri Sayım Başladı: ''Birisi Cumhurbaşkanı Birisi Başbakan Olur''

CHP'de Ön Seçim İçin Geri Sayım Başladı: ''Birisi Cumhurbaşkanı Birisi Başbakan Olur''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.02.2025 - 17:03

CHP'de ön seçim için geri sayım başladı. Adaylığa ilişkin çıkan yapılan açıkalamalara bir yenisi daha eklendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'deki ön seçim gündemine ilişkin olarak, 'Sonuç olarak parlamenter sisteme geçilebilir. Birisi cumhurbaşkanı birisi başbakan olur. Sayın Genel Başkanımızla muhteşem üçlü onlar' diyerek dikkatleri üzerine çekti.

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CHP'de 23 Mart tarihinde yapılacak ön seçim için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

CHP'de 23 Mart tarihinde yapılacak ön seçim için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) sosyal tesiste düzenlendiği "Basın Sohbetleri" toplantısının konuğu oldu.

Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) sosyal tesiste düzenlendiği "Basın Sohbetleri" toplantısının konuğu oldu.

Partisindeki ön seçim gündemine ilişkin konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Partimizin alacağı kararlara saygı duyuyorum. İkisi de (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) birbirinden kıymetlidir. Sayın Yavaş, 'Bu konuyla ilgili yarışmaya katılmayacağım' dedi. Son güne kadar Mansur abi aday olabilir'' dedi.

Partisindeki ön seçim gündemine ilişkin konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Partimizin alacağı kararlara saygı duyuyorum. İkisi de (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) birbirinden kıymetlidir. Sayın Yavaş, 'Bu konuyla ilgili yarışmaya katılmayacağım' dedi. Son güne kadar Mansur abi aday olabilir'' dedi.

''Parlamenter sisteme geçilebilir'' diyen Muhittin Böcek, sözlerine şöyle devam etti:

''Parlamenter sisteme geçilebilir'' diyen Muhittin Böcek, sözlerine şöyle devam etti:

''Birisi cumhurbaşkanı birisi başbakan olur. Sayın Genel Başkanımızla muhteşem üçlü onlar. O fotoğraf çok yakıştı. Türkiye için umut olmuştur. Şu ana kadar Ekrem başkanımız da adaylığının müracaatını yapmadı diye biliyorum. 23'ü son zaten, o zamana kadar göreceğiz'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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