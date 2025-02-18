Ambulansta Şoför Değişimi: Hastayı Hastaneye Götürmek Yerine Aracı Devretmeye Gitti
Ambulansta Şoför Değişimi: Hastayı Hastaneye Götürmek Yerine Aracı Devretmeye Gitti
İstanbul’da kalp krizi geçiren bir hastayı hastaneye götürmek yerine ambulansın şoför değişimi için zaman kaybedildiği iddia edildi. Bakanlık, Bağcılar’da şoför değişimi için içinde hasta olmasına rağmen ambulansla dolaşan görevliler için soruşturma başlattı. Ambulanstaki hasta yaşlı kadın ise olaydan 4 ay sonra vefat etti.
Kaynak: Kanal D Ana Haber
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İstanbul’un Esenler ilçesinde oğlunun ziyareti sonrasında fenalaşan Seyhan Güneş için ambulans çağırıldı.
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Kanal D Ana Haber’de yer alan bilgilere göre, eve gelen ambulans görevlileri yaşlı kadının kalp krizi geçirdiğini ve Başakşahir'de bir hastaneye götüreceklerini söyledi.
İddiaya göre hastaneye girmesi gereken ambulans, şoför değişimi için yoldan çıkarak Bağcılar’ın ara sokaklarında siren ve ışıklarını kapatarak yaklaşık 20 dakika dolaştı.
Yaşlı kadın olaydan 4 ay sonra hayatını kaybederken, ailenin şikayeti üzerine ambulans görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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