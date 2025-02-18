Ambulansta Şoför Değişimi: Hastayı Hastaneye Götürmek Yerine Aracı Devretmeye Gitti

İstanbul’da kalp krizi geçiren bir hastayı hastaneye götürmek yerine ambulansın şoför değişimi için zaman kaybedildiği iddia edildi. Bakanlık, Bağcılar’da şoför değişimi için içinde hasta olmasına rağmen ambulansla dolaşan görevliler için soruşturma başlattı. Ambulanstaki hasta yaşlı kadın ise olaydan 4 ay sonra vefat etti.

Kaynak: Kanal D Ana Haber