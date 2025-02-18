AK Partili Mustafa Elitaş Asgari Ücret Zammını Böyle Savundu: “Kimse Tasarruf Yapayım Demez”

2025 yılında uygulanacak asgari ücret, enflasyonun altında yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 lira olmuştu. Çalışan kesimi memnun etmeyen bu zam oranına AK Partili Mustafa Elitaş’tan ilginç bir savunma geldi. Elitaş, “Asgari ücretliye 10 bin TL ilave zam yaptığınızda, bunun 3 bin TL'sini harcayayım, 7 bin TL'sini tasarruf yapayım demez.” ifadelerini kullandı.