onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AK Partili Mustafa Elitaş Asgari Ücret Zammını Böyle Savundu: “Kimse Tasarruf Yapayım Demez”

AK Partili Mustafa Elitaş Asgari Ücret Zammını Böyle Savundu: “Kimse Tasarruf Yapayım Demez”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.02.2025 - 21:11

2025 yılında uygulanacak asgari ücret, enflasyonun altında yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 lira olmuştu. Çalışan kesimi memnun etmeyen bu zam oranına AK Partili Mustafa Elitaş’tan ilginç bir savunma geldi. Elitaş, “Asgari ücretliye 10 bin TL ilave zam yaptığınızda, bunun 3 bin TL'sini harcayayım, 7 bin TL'sini tasarruf yapayım demez.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2024’ün son günlerinde asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam işverenler dışında kimseyi memnun etmemişti.

2024’ün son günlerinde asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam işverenler dışında kimseyi memnun etmemişti.

21 bin 553 lira olarak açıklanan açlık sınırından sadece 551 lira yüksek olan asgari ücrete AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan ilginç bir savunma geldi.

21 bin 553 lira olarak açıklanan açlık sınırından sadece 551 lira yüksek olan asgari ücrete AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan ilginç bir savunma geldi.

Elitaş, “Asgari ücretliye 10 bin TL ilave zam yaptığınızda, bunun 3 bin TL'sini harcayayım, 7 bin TL'sini tasarruf yapayım demez. Hepsini harcar ve enflasyona baskı olur” ifadelerini kullandı.

Elitaş, “Asgari ücretliye 10 bin TL ilave zam yaptığınızda, bunun 3 bin TL'sini harcayayım, 7 bin TL'sini tasarruf yapayım demez. Hepsini harcar ve enflasyona baskı olur” ifadelerini kullandı.

Mustafa Elitaş’ın açıklamaları 👇

Mustafa Elitaş'ın açıklamaları sosyal medyada da konuşuldu 👇

Mustafa Elitaş'ın açıklamaları sosyal medyada da konuşuldu 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

'AKP'li Mustafa Elitaş'a göre iktidar asgari ücreti düşük tutarak iyilik yapmış.

Elitaş efendi!

Sarayın masraflarından başlayın.

Örtülü ödenekten vazgeçin.

5 li çeteden vergiyi tahsil edin.

128 Milyar doların hesabını verin.

Maaşlarınıza zammı yapmayın.

Bak nasıl iyilik olur.'

👇

👇
twitter.com

'Vatandaşın marjinal tüketim eğilimi 1 olduğu için fazla zam yapılmıyormuş. Enflasyona yol açar diye. Ama nedense seçimlerden önce bedava kredi dağıtılırken böyle bir kaygı yok.'

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
maestro__

Bu amcada alzheimer başlamış ne dediğini bilmiyor

Jonathan

Milletvekilileri de maaşlarını harcayıp enflasyona sebep verdikleri için derhal maaşları asgari ücret seviyesine çekilmelidir.Değil mi ama mustafa elitaş?

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.