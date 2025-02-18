AK Partili Mustafa Elitaş Asgari Ücret Zammını Böyle Savundu: “Kimse Tasarruf Yapayım Demez”
AK Partili Mustafa Elitaş Asgari Ücret Zammını Böyle Savundu: “Kimse Tasarruf Yapayım Demez”
2025 yılında uygulanacak asgari ücret, enflasyonun altında yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 lira olmuştu. Çalışan kesimi memnun etmeyen bu zam oranına AK Partili Mustafa Elitaş’tan ilginç bir savunma geldi. Elitaş, “Asgari ücretliye 10 bin TL ilave zam yaptığınızda, bunun 3 bin TL'sini harcayayım, 7 bin TL'sini tasarruf yapayım demez.” ifadelerini kullandı.
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2024’ün son günlerinde asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam işverenler dışında kimseyi memnun etmemişti.
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21 bin 553 lira olarak açıklanan açlık sınırından sadece 551 lira yüksek olan asgari ücrete AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan ilginç bir savunma geldi.
Elitaş, “Asgari ücretliye 10 bin TL ilave zam yaptığınızda, bunun 3 bin TL'sini harcayayım, 7 bin TL'sini tasarruf yapayım demez. Hepsini harcar ve enflasyona baskı olur” ifadelerini kullandı.
Mustafa Elitaş’ın açıklamaları 👇
Mustafa Elitaş'ın açıklamaları sosyal medyada da konuşuldu 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Bu amcada alzheimer başlamış ne dediğini bilmiyor
Milletvekilileri de maaşlarını harcayıp enflasyona sebep verdikleri için derhal maaşları asgari ücret seviyesine çekilmelidir.Değil mi ama mustafa elitaş?
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